Roberto Carlos, gösteri maçında sahaya çıkacak

3.6.2017 - 01:10

Brezilyalı efsane futbolcu Roberto Carlos, Pakistan'da düzenlenecek gösteri maçında sahaya çıkacak.

Pakistan Leisure Ligi tarafından organize edilecek karşılaşmada, 2007-2009 yıllarında Fenerbahçe'de forma giyen 44 yaşındaki futbol adamı da yer alacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor ve Akhisar Belediyespor'un teknik direktörlüğünü de üstlenen Roberto Carlos, video mesajda, "Selamun aleyküm, Pakistan!" ifadesini kullandı.

Futbol kariyerinde Brezilya Milli Takımı'nda 2002 FIFA Dünya Kupası ve İspanyol ekibi Real Madrid'de lig ile UEFA Şampiyonlar Ligi zaferleri yaşayan Roberto Carlos, gösteri maçına ilişkin, "Umarım herkes eğlenir çünkü benim için inanılmaz bir deneyim olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Gösteri maçında Roberto Carlos'un yanı sıra eski futbolcular Ronaldinho, Robert Pires, Luis Boa Morte, David James, Nicolas Anelka ve George Boateng de forma giyecek.

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