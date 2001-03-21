Ronaldo hem krallığı kaptı hem tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus ağlarını havalandıran Real Madrid'li Cristiano Ronaldo tarihe geçti.

Galler'in başkenti Cardiff'teki finalin 23. dakikasında Real Madrid'i öne geçiren Ronaldo, üç farklı Şampiyonlar Ligi finalinde gol atmayı başaran ilk oyuncu oldu.

Manchester United forması giyerken 2008'de Moskova'daki finalde Chelsea'ye gol atan Portekizli oyuncu, 2014'teki Real Madrid-Atletico Madrid finalinde de fileleri sarsmayı başarmıştı.

Cristiano Ronaldo'nun gol kaydettiği iki finalde de Portekizli futbolcunun takımları kupayı müzesine götürdü.

Gol krallığını da kaptı

64. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ronaldo, skoru 3-1'e getiren golü kaydetti ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 12'ye yükselterek Lionel Messi'yi geride bıraktı ve gol krallığını ilan etti.