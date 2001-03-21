Rossi kaza geçirdi

26.5.2017 - 23:15

MotoGP’nin efsane pilotu Valentino Rossi, antrenman sırasında kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı.

MotoGP’nin başarılı İtalyan pilotu Valentino Rossi, antrenman sırasında kaza yaparak hastaneye kaldırıldı. İtalya’nın Mondavio bölgesinde motosikletiyle antrenmana çıkan ve kaza geçiren İtalyan pilotun göğüs kafesinde ezilme ve karın travması geçirdiği bildirildi. MotoGP’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki pilotunvücudunda kırık tespit edilmediği ve sağlık durumunun ciddi olmadığı bildirildi.

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