Sabri Sarıoğlu: 'Galatasaray’la pazarlık yapmak bana yakışmaz'

29.3.2017 - 00:38

Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu, "Galatasaray’la pazarlık yapmak bana yakışmaz. Mustafa Denizli odasına çağırdı, sözleşmeyi uzattılar 2 dakikada imzaladım ve çıktım odadan. Ertesi gün tribünler bana tepki gösterdi. O gün çok üzülmüştüm" dedi.

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunana Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu, "Galatasaray, matematiksel şansı bitmediği sürece şampiyonluktan başka bir şey kovalamaz. Şampiyon olamasak da en üst sırada bitirmek için çalışacağız. Beşiktaş iyi bir performans yakaladı, Başakşehir de tam takım oyunu oynuyor. Futbolda kimin şampiyon olacağını tahmin etmek zor. İyi olan kazansın. Biz kendimize bakıyoruz" dedi.

"FATİH HOCA HER ZAMAN BİR BABA GİBİ DAVRANIRDI"

"Benim Galatasaray sevgim hiçbir şeyle kıyaslanmaz. Galatasaray’da hala başarıya açım" diyen Sabri Sarıoğlu, "Galatasaray sadece bir kulüp değil, çok büyük bir aile. Bana öğretilenleri ben de şimdi altyapıda oynayan arkadaşlarıma öğretiyorum. 15-16 teknik direktörle tanıştım. Fatih Terim’in yeri ayrıdır. Ondan sonra Mircea Lucescu beni en etkileyen teknik direktörlerin başındadır. Lucescu, ben ilk A takıma çıktığımda benimle çok ilgileniyordu. Antrenmanlarda neler yapmam gerektiğini anlatırdı. Fatih Terim her zaman 1 numaradır. Fatih hoca her zaman bir baba gibi bir abi gibi davranırdı. Bütün çalıştığım teknik direktörlerden bir şeyler kapmaya çalıştım" şeklinde konuştu.

"35 YAŞINA KADAR OYNAMAK İSTİYORUM, KENDİME GÜVENİYORUM"

Futbolu bırakmak için hazır olmadığını aktaran deneyimli oyuncu, "Futbolcu kendine baktığı sürece, oynamaya devam edebilir. Galatasaray yönetimi beni gönderirse, başka kulüpte forma giyerim. Yönetimimize saygı duyarım, çok üzülürüm ve ayrılırım. 35 yaşına kadar oynamak istiyorum, ben kendime güveniyorum" dedi.

"GALATASARAY’LA PAZARLIK YAPMAK BANA YAKIŞMAZ"

Basında kendisi hakkında çıkan haberlere de sitem eden Sarıoğlu, "Son 2 senedir, art niyetli şekilde bazı basın organlarının sözleşmemle ilgili haberlere çok üzüldüm. Yönetim benden o maddeyi çıkarmamı istedi ve ben de pazarlık etmeden kabul ettim. Galatasaray’da her sözleşmemde ben hiçbir madde sunmadım. Yönetim önüme ne koyduysa ben onu imzaladım. Her gün basında şu kadar para alıyor diye haber yaptılar. Galatasaray’la pazarlık yapmak bana yakışmaz. Mustafa Denizli odasına çağırdı, sözleşmeyi uzattılar 2 dakikada imzaladım ve çıktım odadan. Ertesi gün tribünler bana tepki gösterdi. O gün çok üzülmüştüm. Galatasaray Kulübü’ne zarar geleceğine bana zarar gelsin" şeklinde konuştu.

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