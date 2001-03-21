Samet Aybaba Yasin Öztekin'i istedi

3.6.2017 - 12:07

Sivas’tan Yasin atağı

Samet Aybaba yönetiminde TFF 1.Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan Sivasspor, kadroda önemli değişime gidecek. Samet Aybaba, Galatasaray'dan Yasin Öztekin'i kadroda görmek istiyor.Samet Aybaba yönetiminde TFF 1.Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan Sivasspor, kadroda önemli değişime gidecek.

Güçlü bir takım kurmaya hazırlanan Başkan Mecnun Odyakmaz ve kurmayları, flaş isimlerin peşinde. Kırmızı- Beyazlılar, Galatasaray’daki geleceği belirsiz olan ve sözleşme uzatma teklifi gelmediği için ayrılmayı düşünen Yasin Öztekin’in peşinde. Sivasspor, gurbetçi kanat oyuncusuyla ilk teması kurdu.

Samet hoca istiyor

Yasin bu sezon 27 lig maçında 10 gol atarken, Samet hocanın da tecrübeli oyuncuyu çok istediği öğrenildi. Ghilas haber verecek Öte yandan Nabil Ghilas’tan da haber bekleniyor. Küme düşen Gaziantepspor’un boşa çıkan Cezayirli yıldızının, Sivasspor’un teklifi sonrası düşünmek için zaman istediği öğrenildi. Ghilas’ın adı Bursaspor ve Antalyaspor’la da anılmıştı.

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