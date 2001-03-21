Şampiyon Beşiktaş

Gaziantep'te 25 bin Kartal'ın önünde sahadan 4-0 galip ayrılarak 15. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, formasına da 3. yıldızını taktı..

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor deplasmanına çıkan Beşiktaş, rakibini 4-0 mağlup etti ve ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Geçen sene olduğu gibi bu sene de şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Kartal, 15. şampiyonluğuna ulaşarak formasına da 3. yıldızı taktı. Maçın mutlak hakimi olan Beşiktaş, Gaziantepspor karşısında yakaladığı bir çok gol pozisyonundan yararlanamadı. Rakibini kendi yarı alanına hapseden Kartal, galibiyete Ryan Babel, Oğuzhan Özyakub ve Talisca'nın (2) golleriyle ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçında deplasmanda Gaziantepspor'u Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup ve Anderson Talisca'nın golleri ile 4-0 yenen Beşiktaş, 2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlamayı başardı. Siyah-beyazlılar, 15. zaferini ilan ederken 3. yıldızı da kulüp tarihine kazıdı.

Spor Toto Süper Lig ’in 33. Haftasında Beşiktaş, şampiyonluk için Gaziantepspor karşısına çıktı. Lige veda etmiş rakibi önünde rahat bir oyun sergileyen Şenol Güneş’in takımı, 30 bin taraftarının doldurduğu statta üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan etti: 0-4

GOL! Gaziantep’te gol perdesi 6. dakikada açıldı. Oğuzhan’dan aldığı topu ceza sahası önüne kadar sürükleyen Ryan Babel, kaleyi önüne aldığı anda sert bir şut çıkardı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

1-0’dan sonra da üstün oyununa devam eden siyah-beyazlılar özellikle Aboubakar’ın sürüklediği ataklar Gaziantepspor savunmasına zor anlar yaşattı.

GOL! Kara Kartal 39’da skoru 2-0’a taşıdı. Oğuzhan Özyakup'un pası ile sol çaprazda topla buluşan Ryan Babel bekletmeden tekrar pasını Oğuzhan Özyakup'a gönderdi. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Oğuzhan yerden vuruşunu yaptı ve topu sağ köşeden filelerle buluşturdu. Milli futbolcu böylece Gaziantepspor karşısına çıktığı son 6 maçta 4. golünü attı. İkinci yarının ilk düdüğüyle birlikte Beşiktaş, Gaziantepspor’u tam anlamıyla ceza sahasına hapsetti. Ev sahibi takımın direnci çoksürmedi ve 66. dakikada fark 3’e çıktı.

GOL! Ceza sahası sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Anderson Talisca doğrudan kaleyi düşündü ve kaleci Erten Ersu'un müdahalesine rağmen top sağ köşeden ağlara gitti.

GOL! Anderson Talisca tarihi gecede bir kez daha sahne aldı. Dakikalar 76’yı gösterirken kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıktan harika bir şut çıkaran yıldız oyuncu skoru 4-0’a getirdi. Brezilyalı yıldız böylece ligde 13 gole ulaştı. Kalan dakikalar Beşiktaş taraftarları için bayram havasında geçti. Net skoru rölanti oyunuyla korumayı bilen siyah-beyazlılar, rakibinin cılız ataklarında hata yapmadı. Tarihi gecede hakem Mete Kalkavan’ın son düdüğü Beşiktaş’ın şampiyonluğunu ilan etti.

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RYAN BABEL'DEN FÜZE

Şampiyonluk maçına çıkan Beşiktaş'ta gol perdesini Ryan Babel açtı. G.Antep maçını da boş geçmeyen Hollandalı 6. dakikada golünü kaydetti. Oğuzhan Özyakup'un pası ile sol çaprazda topla buluşan Ryan Babel ceza yayının sol tarafına kadar topu sürdü ve yerden sert vuruşunda top kalenin sol tarafından filelerle buluştu.

TALİSCA VURDU ERTEN ÇIKARDI

Gaziantepspor karşısında ikinci golü arayan Beşiktaş, bir fırsattan daha yararlanamadı. 19. dakikada ceza sahasının sağ tarafından kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Barajın üstünden uzak direğe sert bir vuruş çıkaran Talisca, kaleci Erten'in son andaki müdahalesiyle gol sevinci yaşayamadı.

CENK ŞANSIZLIĞINI KIRAMADI

İlk yarının hakimi olan Beşiktaş, rakibi üzerinde baskısını kurdu ancak aradığı ikinci golü bir türlü gelmedi. 37. dakikada Gökhan Gönül sağ taraftan kullandığı uzun taşa Cenk Tosun iyi yükseldi. Cenk'in kafa vuruşunda top, yan direğin dibinden auta gitti.

OĞUZHAN'DAN HARİKA GOL

Beşiktaş aradığı ikinci golü 40. dakikada Oğuzhan Özyakup'la buldu. Sol kanatta Babel'le tek pas yaparak ceza sahasına giren Oğuzhan, ceza sahası içi sol çaprazdan ayağının dışıyla yerden topu, uzak noktadaki direğin dibinden ağlara gönderdi.

TALİSCA BU KEZ ERTEN'İ MAĞLUP ETTİ

İkinci yarıda da baskılı oynayan taraf olan Beşiktaş, girdiği birçok gol pozisyonundan yararlanamadı. Ancak sahneye duran top ustası Talisca çıktı ve G.Antep'te takımını yalnız bırakmayan 25 bin Beşiktaşlı taraftara şampiyonluk marşları okuttu. 66'da Ceza sahası sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Anderson Talisca doğrudan kaleyi düşündü ve kaleci Erten'in müdahalesine rağmen top sağ köşeden filelerle buluştu

TALİSCA'DAN ŞAMPİYONLUĞU ANLATAN GOL

Beşiktaş, Anderson Talisca'nın golü ile dört farklı üstünlüğü elde etti.Kaleci Erten'in yanlış pasında ceza sahasın dışı sağ çaprazadan Anderson Talisca sol ayağının içi ile harika bir şut çıkarttı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu.

DEMBA BA DİREĞE TAKILDI

77'de Aboubakar'ın yerine oyuna dahil olan Demba Ba girdiği ilk gol pozisyonunda golü bulamadı. 79'da hızlı gelişen Beşiktaş atağında Tolgay Arslan'ın ara pası ile sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Demba Ba ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yaptı ancak top sağ kale direğine çarparak oyun alanını terk etti.

MAÇTAND AKİKALAR

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Babel rakibinden sıyrılır sıyrılmaz ceza sahasının dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

15. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cenk Tosun son çizgiye inmeden pasını ön direğe hareketlenen Ryan Babel'e göndermek istediği topa Erten müdahale etti. Erten'den dönen topu önünde bulan Babel pasını gerisindeki arkadaşı Cenk'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Erten Ersu bir kez daha gole izin vermedi.

20. dakikada konuk ekibin sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başında geçen Talisca sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Erten parmaklarının ucuyla son anda topu kornere çeldi.

25. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Abdülkadir Kayalı bekletmeden yerden sert vurdu. Ancak top kalenin sol tarafından auta gitti.

39. dakikada konuk ekip Beşiktaş'ta Babel sol kanattan aldığı pası ceza sahası içerisindeki Oğuzhan'a verdi. Bu oyuncunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha ağlarla buluştu. 0-2



56. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Tolgay Arslan yerden vuruşunu yaptı ancak top kalenin sol tarafından az farkla auta gitti.

57. dakikada ev sahibi ekibin kullandığı köşe vuruşunda Orkan ortasını sağ çaprazına doğru gönderdi. O noktada bulunan Ghilas yere düşmekte olan topa rövaşata vuruşunu yaptı. Ancak sağ kale direğinin hemen yanından Oğuzhan bu topu çıkartmayı başardı.

61. dakikada ceza yayı sol tarafında topla buluşan Talisca bekletmeden yerden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak sağ kale direğinin hemen yanından auta gitti.

66. dakikada ceza sahası sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Talisca doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Erten'in müdahale etmesine rağmen meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu. 0-3

76. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Talisca sol ayağının içi ile harika bir şut çıkartarak meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu. 0-4

79. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Tolgay'ın ara pası ile sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Demba Ba ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak auta gitti.

Stat: Gaziantep Kalyon Arena

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Esat Sancaktar xx

Gaziantepspor: Erten xx, Pedroso xx, Abdülkadir xx, Musa xx, Barış xx (Alpay dk. 60 x), Fatau xx (Serkan dk. 84 x), Khaly xx, Ben Hatıra xx (Doğanay dk. 75 x), Kangwa xx, Orkan xx, Ghilas xx

Yedekler: Adnan, Kislyak, Gonzalez

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Marcelo xxx, Tosic x, Adriano xxx, Tolgay xx, Oğuzhan xxx (Caner dk. 84 x), Babel xx, Talisca xxx, Aboubakar xx (Demba Ba dk. 77 x), Cenk Tosun xx (Necip dk. 60 x)

Yedekler: Tolga, Atınç, Gökhan İnler, Beck

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Babel (dk. 6), Oğuzhan (dk. 39), Talisca (dk. 66 ve 76) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Musa, Kangwa (Gaziantepspor)