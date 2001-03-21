Şampiyonluk kupası sergilendi

Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi'nde adını zirveye yazdırarak kazandığı kupa, karşılama öncesi sergilendi.

Saha ortasına konulan masada, THY Avrupa Ligi şampiyonluk kupası yer alırken, skorbordda başantrenör Zeljko Obradovic ile yapılmış bir röportajdan kesit izlettirildi. Sonrasında oyuncuların THY Avrupa Ligi maçlarından güzel hareketlerine ve basketlerine yer verildi. Son olarak ise THY Avrupa Ligi şampiyonluk kupasının kaldırılışı gösterildi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, tezahüratlar yaparak elde edilen bu başarıdan dolayı Fenerbahçe takımının oyuncuları ile teknik heyetine sevgi gösterilerinde bulundu.

Şampiyonluk flaması asıldı

Fenerbahçe takımının THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu temsil eden flama, Ülker Sports Arena'da göndere çekildi.

Üzerinde, "THY Avrupa Ligi şampiyonu 2016-2017" yazısı bulunan flama, göndere çekilirken, bu sırada tribünde de "Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe" yazılı dev bir pankart açıldı.

Öte yandan, THY Avrupa Ligi finalini Siirt'te kurulan dev ekrandan yerde uzanarak izlemeleri basına yansıyan çocuklardan Muhammet Ali Kol ile Birdal Üzer, Fenerbahçe Kulübünün davetlisi olarak salondaki yerlerini aldı. TOFAŞ maçını izleyen çocuklar, seremoniye de dahil edildi.