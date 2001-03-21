Samsunspor'dan Osman Özköylü açıklaması

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, Samsunspor aleyhinde açıklamalarda bulunduğu iddia edilen Teknik Direktör Osman Özköylü’ye cevap vererek, “Hoca kendisini bitirdi. Bu açıklamalardan utandım” dedi.

Sportif Direktör Coşkun Zeren, yerel bir gazetede çıkan Osman Özköylü’nün açıklamalarına cevap verdi. Osman Özköylü’nün yaptığı açıklamalara katılmadığını ifade eden Coşkun Zeren, “Osman hocanın açıklamalarını gördükten sonra büyük üzüntü yaşadık. Bütün transferler Osman Özköylü’nün bilgisi dahilinde yapıldı. Yabancı transferleri de öyle. Özellikle Lumu ve Kevin’in transferini hoca bizzat menajeriyle konuşarak yapmıştır. Yapılan yerli transferleri de hoca tespit etmiş, biz de transfer etmişizdir. Trabzonspor maçına gidilmemesi konusunda da açıklamalarda bulunmuş. O gün bu konuyu açıklamıştık. Bunları tekrardan gündeme getirmesi güzel olmadı. Futbolcular o gün itibariyle alacaklarının yüzde 70’ini almıştı. Teknik ekibin hiç alacağı yoktu. Bugün de yok. ‘Erkan resmen arabasını sattı’ diyor. Doğru, Erkan arabasını sattı. Ama adam Antalya’daki işinde kayba uğradığı için arabasını sattı. Biz bunu öğrendikten sonra zaten gerekli desteği Erkan’a sağladık. Hoca böyle bir açıklamayı nasıl yapar inanamıyorum” diye konuştu.

“Hoca kendisini bitirdi

Özköylü’nün açıklamalarını “Utanç verici” olarak değerlendiren Zeren, “Hoca, ‘başkan benle 1 ay konuşmadı’ diyor. Burası koskoca bir camia. Tabii ki kırgınlıklar olacaktır. Futbolcu, yönetici, çalışan teknik ekip dahil 300’e yakın kişi var bu camiada. Tabii ki kırgınlıklar olacaktır. Benim de başkanla dargınlıklarım olmuştur. Bunlar son derece normal. Bunları gündeme getirmek çok ayıptır. Biz hocamızla 5 gün önce çiçeklerle vedalaştık, helalleştik. Böyle mi olması gerekirdi. Bu konuşmalardan utandım. Tek kelimeyle utanç verici. Başkan hocayla konuşmuyorsa burada yetkili olarak ben varım. Bunları halletmiştik. Giderken en ufak bir detaya girmedik. ‘Seneye 3-4 milyonluk takım yapacakmışız.’ Böyle bir detaya hiç girmedik. Medeni bir şekilde ayrıldık. Hocaya böyle bir şey yakışıyor mu? Hoca kendisini bitirdi. Spor adamı olarak utanç verici olan bu açıklamalardan utandım” şeklinde konuştu.

Erdi Demür