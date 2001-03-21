Semih Şentürk’ten Nevzat Aydın’a cevap

Trabzonspor yöneticisi Nevzat Aydın’ın sosyal medyadan Semih Şentürk ile ilgili yaptığı açıklamaya cevap geldi. Eskişehirsporlu Semih Şentürk açıklamasında, "2010-2011’ in acısı hala içinden çıkmamış galiba, 6 sene oldu. Gel artık 2017'ye sayın zevzekaydın" ifadelerine yer verdi.

TFF 1. Lig Play-off final mücadelesinde Göztepe, normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlanan karşılaşmada Eskişehirspor’u penaltılarda 3-2 mağlup etti. Mücadelede Eskişehirsporlu oyuncu Semih Şentürk penaltı atışını kaçırdı. Karşılaşmanın ardından Trabzonsporlu yönetici Nevzat Aydın, sosyal medya hesabından "Semih yeterince mamalanmamış ki penaltıyı kaçırdı. Güzel oldu Tebrikler Göztepe" açıklamasını yaptı. Nevzat Aydın’ın yaptığı açıklamanın ardından Eskişehirsporlu futbolcu Semih Şentürk, Aydın’a cevap verdi. Semih Şentürk açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "2010-2011’ in acısı hala içinden çıkmamış galiba, 6 sene oldu gel artık 2017 ye sayın zevzekaydın.”



