Şenol Güneş parayı beğenmedi

Şenol Güneş parayı beğenmedi
13.6.2017 - 14:05

Beşiktaş’ta Şenol Güneş bilmecesi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları yapan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ile kriz meydana geldi.Beşiktaş’ta, Şenol Güneş’in sözleşme uzatması ile ilgili sezon sonunda spor kamuoyunda oldukça haber ortaya çıkmıştı. Milli takıma gideceği söylendi, Trabzonspor’un 50. yılında başında olacağı iddia edildi.  Başkan Fikret Orman, çıkan bu haberlere oldukça sert yanıtlar verip, tecrübeli teknik adamın sözleşmesini uzatmak istediklerini belirtmişti. Nitekim, siyah beyazlılardan resmi açıklama gelmiş ve Şenol Güneş’in +1 opsiyonunun kullanıldığı ve 1 sene daha takımın başında olacağı ifade edilmişti.

Beşiktaş’ın teknik patronu, şampiyonluktan sonra çıktığı programlarda ise net ifadeler kullanmaktan kaçınarak sözleşmesinin uzatılmasında detaylara bakacağını belirtmişti. Ancak Fanatik’ten Orhan Yıldırım’ın haberine göre konuyla ilgili Kara Kartal’da kriz yaşandı. Yıllık ücreti 1.5 milyon Euro olan Şenol Güneş’in yeni sözleşmesindeki alacağı paranın 2 milyon Euro olarak belirlendiği ortaya çıktı. Ancak tecrübeli teknik adam bu rakamı kabul etmedi.

Beşiktaş’ı 2 sezon üst üste şampiyon yapan Güneş, Beşiktaş’ın patronundan yıllık ücretinin 3 milyon Euro olmasını talep etti. Fikret Orman’ın bu rakamın fazla olduğunu, 2 milyon Euro’da ısrar ettiği belirtildi. Kartal’da bu olay kriz yaratırken, ücret konusunda son durumun ne olacağı merak konusu oldu. Fikret Orman ile Şenol Güneş’in arasında yaşanan ücret krizinin ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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