Serinin ikinci maçı da Fenerbahçe’nin

Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Turu Final serisi ikinci maçında Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan'ı 83-74 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Turu Final serisi ikinci maçında Fenerbahçe, kendi evinde Beşiktaş Sompo Japan’ı ağırladı. Mücadeleyi 83-74 kazanan sarı-lacivertliler seride 2-0 öne geçti. 4 galibiyet alan takımın şampiyon olacağı final serisinin 3. ve 4. maçlarına siyah-beyazlılar ev sahipliği yapacak.

Salon: Ülker Sports Arena

Fenerbahçe: Nikola Kalinic xx 15, Bogdan Bogdanovic xx 19, Ekpe Udoh x 7, Bobby Dixon x 5, Jan Vesely xxx 16, Kostas Sloukas xx 11, James Nunnally x 6, Melih Mahmutoğlu x, Ahmet Düverioğlu x 4, Barış Hersek x

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Beşiktaş Sompo Japan: D. J. Strawberry xx 12, Michael Roll xx 16, Vladimir Stimac xxx 15, Kyle Weems x 5, Kenan Sipahi x, Earl Clark xx 4, Michael Thompson xx 8, Erkan Veyseloğlu xxx 12, Sertaç Şanlı x

Başantrenör: Ufuk Sarıca

1. Periyot: 17-19 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

Devre: 39-36 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 58-49 (Fenerbahçe lehine)