Sinan Engin: 'Galatasaray’ın tek kurtuluşu Terim’dir

Sinan Engin, Galatasaray ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunarak, tek kurtuluşun takımın başına Fatih Terim’in getirilmesi olacağını söyledi.

Beşiktaş ile yeniden anlaşan Şenol Güneş’in önemli bir teknik adam olduğunun da altını çizen Engin, “Beşiktaş’ın en önemli transferi Şenol Güneş’tir” diye konuştu.



Radyo Viva’da birbirinden ilginç ve etkili programlara imza atan ünlü radyo programcısı Adem Metan, eski milli futbolcu ve yorumcu Sinan Engin’i konuk etti.

Metan’ın kendisine yönelttiği her soruyu açık yüreklilikle cevaplayan Engin, Beşiktaş’ın şampiyonluğu ve gelecekle ilgili planları ile ilgili şöyle konuştu: “Teknik Direktör Şenol Güneş’in 1 yıl daha kalacağını söyledim, kaldı. Beşiktaş, rakiplerine göre daha avantajlı durumda. Maddi olarak da daha fazla para kazanıyor. Futbolcuları çok iyi tanıyan bir teknik adam var. Yönetimle anlaşır, demiştim, anlaştılar” diye konuştu. Beşiktaş’ın en önemli transferinin Şenol Güneş olduğunu da kaydeden Engin, “Futbolcuları o yönetiyor. Hoca iyi değilse futbolcuları nasıl yöneteceksin. Yönetimi Tebrik ediyorum” dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a övgüler yağdıran Engin, çok başarılı olduğunu belirtti. Kongre öncesi adaylığı düşünülmeyen Orman’ın, kimsenin cesaret edememesi sebebiyle elini değil, başını taşın altına koyarak başkan olduğunu söyledi. Orman’ın, yeni stadı yaptığını ve takımın iki yıl şampiyon olduğunu da anlatan Orman, takıma iyi transferler yaptığını da söyledi. Beşiktaş’ın müthiş başarı öyküsüne ulaştığını da anlatan Engin, borçlanmadan da böyle başarılara ulaşılamadığını kaydetti.

GALATASARAY’IN TEK KURTULUŞU FATİH TERİM’DİR

Galatasaray’da Dursun Özbek’i kimsenin deviremeyeceğini savunan Engin, taraftarın tepkisinde haklı olduğunu belirtti. Takımın artık hiç kredisi olmadığını da belirten Engin, “Özbek, 10 tane çıkma yerine kaliteli oyuncular alsın. Taraftar bu yüzden Ünal Aysal’ı seviyor. Drogba’yı getirdi takım şampiyon oldu. Takımın tek kurtuluşu Fatih Terim’dir. O geldiği zaman bir başkan tesiri ile güç katıyor. Morinho bile gelse bu kadar etkili olamaz. Bence Başkan, anahtarı ona verecek. Federasyondan da izin alacak. Eğer, Dünya Şampiyonası’na gidemezsek Terim, bırakıp muhtemelen takımın başına geçer. Önümüzdeki yıl dört büyüklerin çok önemli transferler yapacaklarını da kaydeden Engin, “Önümüzdeki sezon müthiş olacak. Yeşilköy ve Sabiha Gökçen Havalimanlarına çok önemli futbolcular inecek” şeklinde konuştu.

STATLARIN YAPILMASINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN BÜYÜK KATKISI VAR

Bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın spora büyük destek verdiğini de hatırlatan Engin, BJK, GS ve TS’nin statlarının yapılmasında önemli rol oynadığını anlattı. Engin, Erdoğan’ın, ‘statlardan Arena isminin kaldırılması gerektiği’ düşüncesine de destek verdiğini belirterek, “Haklı. Herkese mantıklı geldi. Arena, insanların öldürüldüğü ve kanlarının akıtıldığı yer anlamına geliyor” dedi.

VAN PERSİE BEŞİKTAŞ’TA GOL KRALI OLURDU

Fenerbahçeli Lens’in Beşiktaş’a transferi söylentileri ile ilgili düşüncesini de paylaşan Engin, başarılı olamayacağını söyledi. Lens’in hiçbir futbolcuyu kesemeyeceğini de kaydeden Engin, “Takıma ayak uyduramaz. Çünkü koşamıyor” dedi. Engin, Van Persi’nin de Beşiktaş’ta olması halinde gol krallığına ulaşacağını da belirterek, ancak fizik olarak hazır olmadığını belirtti. GS ile ilgili yorumlar da da bulunan Engin, takımda Podolski, Sabri ve diğer futbolcuların ayrılması halinde taraftarın üzülmeyeceğini ifade etti. Wesley Sneijder gibi kaliteli futbolcunun bile 4 gol atabildiğine dikkat çeken Engin, takımı adeta bombardımana tuttu.

Engin, şöyle konuştu:

”Fenerbahçe’de ölü bir Van Persie bile 15 gol attı. Taraftar buna rağmen gitmesini istiyor. Kulübün sportif başarısı yok. Başkan Dursun Özbek kulübüne maddi katkıda bulunuyor. Cebinden 80 trilyon verdi. Teminatları ve imzaları var. Adeta hayatını vermiş. Ancak Özbek, sportif olarak başarısız”