Sir Alex Ferguson, Old Trafford'a geri dönüyor

Manchester United'ın efsane menajeri Sir Alex Ferguson, Michael Carrick'in jübile maçında Old Trafford'da yeniden yedek kulübesinde oturacak.

27 sene çalıştırdığı Manchester United'da kazandığı başarılarla yeni bir imparatorluk kuran Sir Alex Ferguson emeklilik kararından dört sene sonra göreve geri dönüyor...

Sezon sonunda aktif futbol yaşantısına son verecek Michael Carrick'in 4 Temmuz'da düzenlenecek jübile maçında 35 yaşındaki orta sahanın yer aldığı All Star takımını İskoç teknik adam yönetecek. Steven Gerrard ve Frank Lampard gibi isimlerin yer alacağı rakip takımın başında ise Carrick'in West Ham dönemindeki menajeri Harry Redknapp olacak.