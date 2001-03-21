Sivasspor, Bakkal ile yollarını resmen ayırdı

Sivasspor, Mesut Bakkal ile yolları ayırdıklarını resmen duyurdu.

Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal’ın Şanlıurfaspor mağlubiyetinden sonrası istifasını açıklamasının ardında, Sivassspor yönetiminden ilk resmi açıklama yapıldı.

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Bakkal ile kulübün yollarını ayırdığı duyuruldu. Yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz Teknik Direktörü Sayın Mesut Bakkal, 19 Mart 2017 tarihinde oynanan Şanlıurfaspor müsabakasından sonra yaptığı basın açıklamasında görevini bıraktığını açıklamıştır. Sayın Bakkal'ın bu tasarrufunu kulübümüz futbolcularına oynanan müsabakanın devre arasında bildirdiği de maalesef bilgimiz dahilindedir. Bunlara ek olarak Sayın Bakkal, Başkanvekilimiz Sayın Erdal Sarılar'a da üçüncü kişilerin huzurunda bu tasarrufunu bildirmiştir. Sivasspor Kulübü, Sivas'a hizmet olarak gördüğü çabalarında her zaman dürüst, şeffaf ve en önemlisi Sivas'a layık bir yönetim tarzı sergilemiştir. Sayın Bakkal'a görevi teklif ve kendisinin kabulü üzerine teslim ederken olması gerekene ne kadar saygı göstermişsek de maalesef kendisinin bu kritik dönemde bilinen tepkisi ile karşılaşmış bulunuyoruz. Sayın Bakkal'a Sivas ve Sivasspor olarak söyleyebileceğimiz tek şey; kararına saygı duyduğumuzdur. Sivas'a yakışır şekilde davranırken kendisinden de benzer davranış beklemek hakkımızdır. Sivasspor'un yasal hakları saklı kalmak kaydı ile Sayın Mesut Bakkal'a gelecekte başarılar dileriz. Kulübümüz Sayın Bakkal'ın terk ettiği önemli görev için doğru yargılarla yanımızda olacak teknik adamı bularak sorumluluğunu layığı ile yerine getirecektir” denildi.