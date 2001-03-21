Sivasspor’da Mesut Bakkal depremi

19.3.2017 - 19:46

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Şanlıurfaspor ile karşılaşan Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal istifa ettiğini duyurdu.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Şanlıufaspor’a 2-1 yenilen Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, maç sonu yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu. Bakkal açıklamasında, "Tuhaf bir maç. Şimdi yönetimle görüşeceğim, istifamı yönetime sunacağım.

İnşallah kabul ederler. Saygının olmadığı bir yerde ya da karşılıklı buluşmadığı bir yerde çalışmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Şanlıurfaspor’u tebrik ediyorum” diyerek istifasını yönetime sunacağını belirtti.

Bekir Basmacı

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