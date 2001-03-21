Sivasspor Samet Aybaba ile sözleşme imzaladı

23.3.2017 - 00:44

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Teknik Direktör Samet Aybaba ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Bugün sabah saatlerinde Sivas’a gelen Samet Aybaba, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile yaptığı görüşmenin ardından kendisini Sivasspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı. Aybaba, imzanın ardından yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kulüp tesislerini gezerek bilgi aldı.

Teknik Direktör Samet Aybaba, 2 Mart 1955’te Adana’da dünyaya geldi. İskenderunspor’da profesyonel futbol hayatına başlayan Aybaba ardından Beşiktaş’a transfer oldu ve 11 sezon boyunca siyah-beyazlı ekibin formasını giyerek kaptanlığa kadar yükseldi. 1988 Temmuz ayında ise jübilesini yaparak futbolu bıraktı.

Aybaba, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olarak sırasıyla; Kayserispor, Adana Demirspor, Ankaragücü, Vanspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Trabzonspor, Ankaraspor, Çaykur Rizespor, Bursaspor, Bucaspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Adana Demirspor (sportif direktör) ve son olarak da geçtiğimiz sezon Eskişehirspor’da görev yaptı.

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