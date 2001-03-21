Sneijder, ABD yolcusu

28.3.2017 - 00:57

Ülkesinin Algemeen Dagblad Gazetesi'ne G.Saray'ın büyük borçları olduğunu ve yönetimin yapacağı yatırımların rotasını belirleyeceğini vurgulayan Wesley Sneijder, kariyerine ABD veya Hollanda'da devam edebileceğinin sinyallerini vermişti..

Igor Tudor'un da gelecek planlarında yer almadığı konuşulan, sözleşmesinde '7.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan Hollandalı yıldıza, daha önce ilgisi olan ABD'nin Los Angeles Galaxy takımının bu gelişmeler üzerine ciddi bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi..

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret