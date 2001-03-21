Sneijder : Riekerink çalıştırmıyordu Tudor ise koşturuyor

Sneijder’den Riekerink hakkında ilginç sözler

Wesley Sneijder eski hocası için arkadaşlarına, "Riekerink varken, tam olarak çalışmıyorduk. İyi idman yaptığımızı söyleyemem" yorumunu yaptı.

Galatasaray Sportif AŞ’deki görevinden istifa eden Levent Nazifoğlu Sneijder’le Tudor’un kimyasının tutmayacağını iddia edip, “Sneijder’in, Tudor’dan çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Fazla idman ve getirdiği disiplinden dolayı… Sneijder’in tarzı Tudor’un tarzı değil” demişti. Sneijder hakkındaki gerçeklere ulaşıldı. Sneijder’in Riekerink’in son dönemlerinde hocası hakkında çok değiştiği yönünde serzenişlerde bulunduğu ortaya çıktı. Sneijder’in yakın çevresine, “Riekerink varken iyi idman yaptığımızı söyleyemem. Tudor geldi, bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor ama kısa sürede oyun felsefesini oturtamaz. Tek yaptığımız koşmak! Artık idmanlarda daha çok koşuyoruz” ifadesiyle durumu özetlediği öğrenildi.

GALATASARAY’DA KALMAK İSTİYOR

Nazifoğlu’nun “Mutlu değil’ dediği Sneijder aksine, Galatasaray’da oynamaktan ve ailesiyle İstanbul’da yaşamaktan çok mutlu. Hollandalı sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayı kesinlikle düşünmüyor. Öyle ki iki hafta önce menajeri Guido Albers İstanbul’a geldi ve Başkan Dursun Özbek’in sahibi olduğu Point Otel’de konakladı.