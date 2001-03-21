Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelesi tamamlanırken, Beşiktaş, 55 puanla liderliğini sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelesi, 4 maçla tamamlanırken, Beşiktaş, bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.
Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlıların Aboubakar'ın kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla 10 kişi tamamladığı karşılaşma, golsüz eşitlikle sona erdi. Beşiktaş, bu sonuçla puanını 55'e çıkararak, bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.
Medipol Başakşehir, sahasında Kardemir Karabükspor ile 3-3 berabere kalarak, puanını 53'e çıkardı ve zirve takibini sürdürdü.
Günün diğer maçlarında ise Gençlerbirliği, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0, Aytemiz Alanyaspor da deplasmanda Bursaspor'u 3-1'lik skorlarla geçti.
A Milli Takım'ın, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart'ta Antalya'da Finlandiya ile 27 Mart'ta da Eskişehir'de Moldova ile yapacağı hazırlık maçı nedeniyle ligin 26. hafta, 1 Nisan Cumartesi günü başlayacak.
1 Nisan Cumartesi:
13.30 Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa
19.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe
19.00 Antalyaspor-Kayserispor
2 Nisan Pazar:
13.00 Osmanlıspor-Gaziantepspor
16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor
19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği
19.00 Atiker Konyaspor-Bursaspor
3 Nisan Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Adanaspor