Stadın adını ilk değiştiren Galatasaray oldu, işte yeni adı

27.5.2017 - 15:12

Pazartesi gününden itibaren Türk Telekom Arena’nın adı artık Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu olacak.

Galatasaray Kulübü eski başkanı Ali Tanrıyar’ın vefatı nedeniyle saat 14:00’de düzenlenen törenin ardından Galatasaray Yönetim Kurulu, Başkan Dursun Özbek’in isteği üzerine özel gündem maddesi ile toplandı.

Ve bu zirve sonrasında Türk Telekom Arena’nın isminin değişme kararı alındı.

Stattan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Alper Narman, bu kararı açıklayarak “ Bugün yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısı neticesinde Pazartesi gününden itibaren stadyumumuzun adı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Statlardan Arena ismi kalkacak" talimatının ardından stadının ilk ismini değiştiren kulüp Galatasaray oldu. 

(Hürriyet)

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