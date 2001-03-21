Süper Kupa Fenerbahçe'nin

Süper Kupa Fenerbahçe'nin
8.6.2017 - 00:31

2016-2017 Sezonu U21 Ligi Süper Kupa müsabakasında Boluspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe şampiyon oldu.

U21 Süper Lig Grubu'nu ilk sırada tamamlayan Fenerbahçe ile U21 1. Lig Grubu'nu lider olarak tamamlayan Boluspor'un karşı karşıya geldiği karşılaşma İnegöl İlçe Stadyumu'nda oynandı. Müsabakada, Fenerbahçe'nin golleri 26. dakikada Oğuz Kağan Güçtekin, 74 ve 80. dakikalarda Ahmet Han Köseden kaydetti. Boluspor'dan Doğukan Sılacı 65. dakikada, Diyar Uykur ise 72. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Fenerbahçe'ye kupasını ve madalyalarını; Türkiye Futbol Federasyonu Bursa Bölge Müdürü Atilla Dönmez verdi.

U21 Ligi Süper Kupası Fenerbahçenin

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