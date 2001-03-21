Süper Lig'in son bileti Göztepe'nin

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor ile Göztepe arasında oynanan play-off final maçını Göztepe penaltılar sonucunda 3-2 kazandı ve Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.

Lig Play-Off Final maçında Antalya’da oynanan Eskişehirspor-Göztepe maçının normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona ererken Süper Lig’e çıkan son takım penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayan Göztepe oldu.

Antalya’da oynanan Eskişehirspor-Göztepe Lig Play-off Final maçının normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona ererken, Yeni Malatyaspor ve Sivasspor’dan sonra Süper Lig biletini alan son takım Göztepe oldu.

TFF 1. Lig play-off final mücadelesinde sarı-kırmızılılar mutlu sona ulaştı. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Eskişehirspor’u penaltılarla 4-3 yenerek 14 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselmeyi başardı.

TFF 1. Lig Play-Off Final karşılaşmasında Eskişehir'i penaltı atışları sonunda yenen Göztepe Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu. Antalya'da oynanan zorlu maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. 54'üncü dakikada Eskişehirspor'da Erkan Zengin'in savunmanın arkasına attığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Ofoedu topu ağlara gönderdi. 1-0. 90+4. dakikada sağ kanattan Kobakhidze'nin çevirdiği topa kayarak vuran Göztepe'nin golcüsü Jahovic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1.

Eskişehirspor, 53. dakika da Ofoedu’nun attığı golle 1-0 öne geçerken, İzmir temsilcisi Göztepe 90+4. dakika da Jahovic’in attığı golle maça dengeyi getirdi ve maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında da iki takım beraberliği bozamazken mücadele penaltı atışlarına gitti. Güney Kale arkasında kullanılan penaltı atışlarında Eskişehirspor’da ilk penaltıyı Erkan Zengin kullanırken topu ağlara gönderdi. Göztepe’de ise ilk penaltı atışını Jahovic kullandı ve bu oyuncu da topu ağlara gönderdi. İkinci penaltı atışlarında her iki takımın oyuncuları topu ağlara gönderdi. Eskişehirspor’da 3’üncü penaltı atışını kullanan Kamil Ahmet Çörekçi topu dışarıya attı. Göztepe’de de 3’üncü penaltı vuruşunu kullanan Kobakhıdze topu üstten dışarıya attı ve takımının yakaladığı avantajı kullanamadı. Kırmızı siyahlı takımda 4’üncü penaltı atışında topun başına geçen Uğur İnceman’ın vuruşunu kaleci Günay kurtardı. Göztepe’de 4’üncü penaltı atışı için topun başına geçen Murat Akın topu kaleci Boffin’e nişanladı. Son penaltı atışlarında Semih Şentürk’ün vuruşunu kaleci Günay kurtardı ve Göztepe’de son vuruşu kullanan Sinan Özkan golü atarak takımına şampiyonluğu getirdi.

“Göztepe’de büyük sevinç”

Eskişehir-Göztepe maçı tam 4 kez yabancı madde atımından dolayı dururken, Göztepe maçın ardından şampiyonluk sevincini yaşadı. Maçın tamamlanmasının ardından Göztepeli futbolcular saha içerisinde büyük mutluluk yaşadı. Bazı oyuncular sevinçten ağlarken bazı futbolcular da heyecanından yerinde duramadı. Maçın bitiminin ardından Süper Lig şansını kaybeden Eskişehirsporlu oyuncular saha ortasına yığılırken büyük üzüntü yaşadılar. Şampiyon olan takım İzmir ekibi Göztepe seremonin ardından kupasına kavuştu. Kupayı alan Sarı kırmızılı oyuncular saha içerisinde çocuklar gibi sevinç yaşadı.

“İkinci yarı yabancı madde atımından dolayı 5 dakika geç başladı”

Mücadelenin ikinci yarısında oyun Eskişehirsporlu taraftarların bulunduğu kale arkasından sahaya atılan maytap ve meşalelerden dolayı başlayamadı. Eskişehirsporlu taraftarların attığı meşalelerden Göztepe kalecisi Günay kaçınca taraftarlar sahaya daha çok yabancı madde atmaya başladı. Eskişehirsporlu taraftarların yabancı madde atmaları durunca bu sefer de Göztepe taraftarları kale arkasından sahaya yabancı madde atmaya başladı. Göztepeli oyuncular taraftarın olduğu bölüme giderek sahaya yabancı madde atmamaları konusunda uyarılarda bulundu. İkinci yarı futbolcuların sahaya çıkmasından sonra atılan yabancı maddelerden dolayı 5 dakika gecikmeli başladı.

“Golden sonra sahaya yabancı madde yağdı”

Eskişehirspor’un 53. Dakika da Ofoedu ile bulduğu golden sonra kırmızı siyahlı ekibin taraftarları sahayı yabancı madde yağmuruna tuttu. Sahaya atılan yabancı maddeleri itfaiye ekipleri toplarken mücadele 4. kez durdu. Atılan meşale ve maytapların toplanmasının ardından maç 7 dakika durdu.

“Jandarma takviyesi geldi”

Eskişehirspor ile Göztepe arasında oynanan Lig Play-off Final maçında 2 bin 250 polis ve 750 güvenlik görevlisi yer aldı. Ekiplerin yetersiz kalmasının ardından Jandarma ekipleri de stadyuma gelerek ekiplere destek verdi.

“4 Haziranda başladı, 5 Haziranda bitti”

Antalya’da oynanan Eskişehirspor-Göztepe maçı 4 Haziran Pazar günü başlarken mücadelenin bitiş düdüğü çaldığında tarihler 5 Haziranı pazartesiyi gösteriyordu. Mücadelede iki takımın taraftarlarının sahaya attığı yabancı maddelerden dolayı 4 kez oyun dururken, 21.30’da başlayan maç 00.55’de sona erdi. Mücadele atılan yabancı maddelerden dolayı tam 25 dakika hakem tarafından durduruldu.

NEFES KESTİ...

Maç 1-1 sona erdi ve mücadele 15'er dakikalık 2 uzatmaya kaldı. Uzatma dakikaları da 1-1 sona eren maçta, penaltı atışlarına geçildi. Göztepe penaltı atışları sonunda mücadeleyi 4-3 kazanarak Süper Lig'e çıkan üçüncü ve son takım oldu.



VURAL: İZMİR'İN BUNA İHTİYACI VAR

Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural maç sonrası büyük sevinç yaşadı. Vural, "Çok istiyorduk. Nedeni buradaki taraftarlar. İzmir'in buna ihtiyacı var. Mustafa Hocama da teşekkür ederim. Güzel bir geceydi. Hakikaten çok seviliyoruz ama ben kendimi onların (Eskişehirsporlu futbolcuların) yerine koyuyorum. Geçen sene aynı durum ben de yaşadım" diyerek duyularını ifade etti. Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli ise çok üzgün olduğunu ifade etti.



DEV FİNAL 2 GÜN SÜRDÜ

Antalya'da oynanan Eskişehirspor- Göztepe maçı 4 Haziran Pazar günü başlarken mücadelenin bitiş düdüğü çaldığında tarihler 5 Haziran pazartesiyi gösteriyordu. Mücadelede iki takımın taraftarlarının sahaya attığı yabancı maddelerden dolayı oyun dururken, 21.30'da başlayan maç 00.55'de sona erdi. Göztepe taraftarları bayram yaparken, Eskişehir'de ise hüzün vardı.



SAHAYA MEŞALE YAĞDI

Eskişehirspor ile Göztepe arasında oynanan final mücadelesine tribünden atılan meşaleler damga vurdu. Her iki yarının başında ve gol sonrası atılan meşaleler nedeniyle oyun uzun süre durdu durdu.



Eskişehirspor ile Göztepe arasında oynan play off final maçına iki takımın taraftarları da akın etti. Eskişehirspor taraftarı için 14 bin 590, Göztepe taraftarı için 13 bin 862 koltuk ayrıldı. Taraftarlar takımlarının bayrakları ve atkılarıyla tribünleri doldurdu. Ancak maçın ve ikinci yarının hemen başında sahaya atılan meşaleler nedeniyle mücadele uzun süre durdu.



28 DAKİKA UZATMA OYNANDI

Hakem Ali Palabıyık maçın başında sisin dağılması için beklerken 9 dakika sonra mücadele yeniden başladı. İlk yarı tam 17 dakika uzadı. Atılan meşaleler nedeniyle tirbünlerdeki taraftarlar da tehlike atlattı. Ekmelerin arasında stada sokulan yanıcı maddeler nedeniyle ikinci yarıda da maç 11 dakika durdu.



EMNİYETTEN ÖNLEM

Emniyet güçleri, stat ve çevresinde geniş tedbirler aldı. Maç öncesinde kent merkezinde zaman zaman karşılaşan taraftar grupları arasında yaşanan gerginliklere polisler müdahale etti. Ancak polisin tüm önlemlerine rağmen stada yanıcı madde sokulduğu gözlendi.



İZMİR'DE ERKEN BAYRAM

Göztepe'nin nefes kesen bir mücadelenin ardından Süper Lig'e yükselmesiyle İzmir'de bayram coşkusu yaşandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç sonrası sabaha kadar uyumazken Süper Lig'e çıkmanın coşkusunu doyasıya kutladı. İzmir'de çeşitli meydanlarda kurulan dev ekranlarda mücadeleyi izleyen taraftarlar sevince boğuldu. Konvoylar halinde şehirde tur atan Göztepeli taraftarlar Süper Lig'de kalıcı olacaklarını söyledi.



BAŞBAKAN KUTLADI

Başbakan Binali Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i tebrik etti. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Göztepe Kulübü'nün Başkanı Sepil ile telefonda görüştü. Başarılarından dolayı tebrik etti..