Suudi futbolcular saygı duymadı

Suudi futbolcular saygı duymadı
9.6.2017 - 00:38

Suudi futbolculardan tartışılan hareket... Saygı duymadılar!

Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı Londra’daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için yapılan bir dakikalık saygı duruşuna katılmadı.

Suudi Arabistan Futbol Milli Takımı, Avustralya'ya karşı oynadığı Dünya Kupası Eleme Maçı'nda Londra'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için yapılan bir dakikalık saygı duruşuna katılmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Avustralya Milli Takımı'nın Londra'da hayatını kaybedenlerin anısına gerçekleştirdiği bir dakikalık saygı duruşu sırasında, Suudi Arabistanlı oyuncuların sahanın içerisinde dağınık bir şekilde durdukları gözüküyor.

Suudi Arabistan yedek kulübesindeki futbolcuların saygı duruşu sırasında ayağa kalkmayı reddettiği de gelen iddialar arasında.

Kimi yorumcular Suudi Arabistanlı oyuncuların gerçekleştirilen ritüeli anlamamış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, yaşananlar üzerine Avustralyalı taraftarlar sosyal medyada Suudi Arabistan'a dönük öfke dolu paylaşımlarda bulundu.

Bazı Suudi Arabistan taraftarları ise durumu bir dakikalık saygı duruşunun İslam kültüründe yer almadığını vurgulayarak açıkladı. (Kaynak: Sputnik)

Suudi futbolculardan tartışılan hareket... Saygı duymadılar

Bazı Suudi taraftarlar durumu İslam kültüründe saygı duruşunun olmadığı şeklinde yorumlasa da Brezilya takımı Chapecoense'nin yaşadığı uçak faciası sonrası Suudi takımı Al-Ahli, Barcelona karşılaşmasında saygı duruşunda bulunuyor..

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