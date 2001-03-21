Taison imzayı attı

26.5.2017 - 00:44

İsmi son dönemde Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Taison, kulübü Shakhtar Donetsk ile yeni bir sözleşme imzaladı.

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te forma giyen ve 31 Aralık 2017'de kulübü ile olan sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı oyuncu Taison, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile isminin anıldığı bugünlerde kulübü ile 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Shakhtar Donetsk'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kulüp ve Taison 4 yıllık yeni bir sözleşmede anlaştı ve imzalar atıldı. Ocak 2013'te Metalist'ten Shakhtar'a katılan ve bugüne kadar 165 kez turuncu siyahlı formayı giyen Brezilyalı kanat oyuncusu, 2021'e kadar Ukrayna ekibinde kalacak.

Bu sezon Shakhtar forması ile 39 maça çıkan ve 10 gol bulan 29 yaşındaki oyuncu, takımı ile ile 3 Ukrayna Ligi şampiyonluğu, 3 Ukrayna Kupası şampiyonluğu ve 3 Ukrayna Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret