Taison imzayı attı

İsmi son dönemde Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Taison, kulübü Shakhtar Donetsk ile yeni bir sözleşme imzaladı.

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te forma giyen ve 31 Aralık 2017'de kulübü ile olan sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı oyuncu Taison, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile isminin anıldığı bugünlerde kulübü ile 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Shakhtar Donetsk'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kulüp ve Taison 4 yıllık yeni bir sözleşmede anlaştı ve imzalar atıldı. Ocak 2013'te Metalist'ten Shakhtar'a katılan ve bugüne kadar 165 kez turuncu siyahlı formayı giyen Brezilyalı kanat oyuncusu, 2021'e kadar Ukrayna ekibinde kalacak.

Bu sezon Shakhtar forması ile 39 maça çıkan ve 10 gol bulan 29 yaşındaki oyuncu, takımı ile ile 3 Ukrayna Ligi şampiyonluğu, 3 Ukrayna Kupası şampiyonluğu ve 3 Ukrayna Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.