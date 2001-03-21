Taraftarlar için tabut yaptılar! Tam 15 bin Euro...

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid taraftarlarına özel üretilen tabutlar büyük yankı uyandırdı.

Hayatı boyunca Madrid ekibini destekleyen ve öldükten sonra da bu sevgisini beraberinde götürmek isteyen taraftarlar için Bernabeu Stadı şeklinde ahşaptan yapılan tabutlar 15 bin Euro’dan satışa çıktı.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid taraftarlarına özel üretilen tabutlar büyük yankı uyandırdı.

‘Benim son isteğim’ adı verilen tabutlar lüks, zarif ve kişiye özel olarak tasarlanıyor.

Şirketin sahibi Jesus Manzanar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “bunlar tamamen el yapımı ve Real Madrid taraftarlarına adanmış tabutlar” diye konuştu.

Bu ilginç tabutlar Real Madrid taraftarları tarafından beğeni toplarken, sosyal medyada da ses getirdi.