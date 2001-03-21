Taraftarlar iftarlarını tribünlerde açtı

31.5.2017 - 21:39

Bugün Eskişehir'de 21.30’da oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması öncesi Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor taraftarları iftarlarını tribünde açtı.

2016-2017 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Eskişehir'de kazananın elinde yükselecek. Maç bugün saat 21.30'da Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde oruçlu olan iki takım taraftarları saat 20.27’de okunan akşam ezanıyla beraber iftarlarını tribünde açtı. Binlerce taraftar, polis, özel güvenlik ve stat görevlileri verilen iftarlık kumanyalarını buldukları boş yerlerin üzerine bırakarak, yemeklerini yedi.

Öte yandan oruçlarını açan taraftar ve polisler objektiflere gülümseyerek, Ramazan ayının güzel görüntülerini oluşturdu.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret