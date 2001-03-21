Tayfun Korkut ilk kez yenildi

19.3.2017 - 00:07

Bundesliga'nın 25. hafta karşılaşmasında Hoffenheim, konuk ettiği Bayer Leverkusen'i 1-0 yendi.

Türk teknik direktör Tayfun Korkut yönetimindeki Bayer Leverkusen, Wirsol Rhein-Neckar Arena'da Hoffenheim ile karşı karşıya geldi.

Bayer Leverkusen'de milli futbolcu Ömer Toprak, 90 dakika sahada kalırken, Hoffenheim'ın Türk asıllı oyuncusu Kerem Demirbay ise 85 dakika forma giydi.

Bu sonuçla Hoffenheim, ligdeki 11. galibiyetini alarak puanını 45'e çıkardı. Son 4 maçta 3. kez kaybeden Bayer Leverkusen ise 31 puanda kaldı.

Öte yandan Tayfun Korkut, Bayer Leverkusen'in başında çıktığı 3'üncü maçında ilk mağlubiyetini yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekip, 42 yaşındaki Korkut yönetiminde ligde Werder Bremen ile 1-1, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile 0-0 berabere kalmıştı.

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