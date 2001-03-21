Tek yumrukta Yunanlı futbolcunun dişlerini döktü

Tek yumrukta Yunanlı futbolcunun dişlerini döktü
10.6.2017 - 13:18

Bosna Hersek - Yunanistan maçında ortalık karıştı! Suratına yumruk yiyen Yunanlı oyuncunun dişleri döküldü..

Bosna Hersek - Yunanistan maçında ortalık karıştı!

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda oynanan mücadelede Bosna Hersek ile Yunanistan golsüz berabere kaldı.

Bosna Hersek - Yunanistan maçında ortalık karıştı!

Bilino Polje Stadı'nda oynanan maçta Yunanistan alınan bu sonucun ardından puanını 12'ye yükseltirken, Bosna Hersek ise puanını 11 yaptı.

Bosna Hersek - Yunanistan maçında ortalık karıştı!

Belçika'nın lider olduğu grupta ikinci sırada yer almak için mücadele eden iki takımın berabere kalmasının ardından saha bir anda karıştı.

 

Bosna Hersek - Yunanistan maçında ortalık karıştı!

Maç öncesindeki gergin atmosfer 90 dakika sonunda sahaya yansıdı.

Bosna Hersek - Yunanistan maçında ortalık karıştı!

Hakemin bitiş düdüğünün ardından sahaya giren bir grup holigan, Yunan futbolcuların soyunma odasına gitmesini engellemeye çalışırken, bir taraftarın yumruğu maçta forma giymeyen Giannis Gianniotas'a denk gelince Yunan forvetin dişi kırıldı.

Bosna Hersek - Yunanistan maçında ortalık karıştı!

Bosna Hersek - Yunanistan maçında ortalık karıştı!

Bosna Hersek - Yunanistan maçında ortalık karıştı!

Bosna Hersek - Yunanistan maçında ortalık karıştı!

Bosna Hersek - Yunanistan maçında ortalık karıştı!

Bosna Hersek - Yunanistan maçında ortalık karıştı!

Bosna Hersek - Yunanistan maçında ortalık karıştı!

Bosna Hersek - Yunanistan maçında ortalık karıştı!

Bosna Hersek - Yunanistan maçında ortalık karıştı!

Bosna Hersek - Yunanistan maçında ortalık karıştı!

Bosna Hersek - Yunanistan maçında ortalık karıştı!

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