Tek yumrukta Yunanlı futbolcunun dişlerini döktü

Bilino Polje Stadı'nda oynanan maçta Yunanistan alınan bu sonucun ardından puanını 12'ye yükseltirken, Bosna Hersek ise puanını 11 yaptı.

Belçika'nın lider olduğu grupta ikinci sırada yer almak için mücadele eden iki takımın berabere kalmasının ardından saha bir anda karıştı.