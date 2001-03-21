Tekne kazasında yaralanan o taraftardan üzücü haber

6.6.2017 - 15:42

Beşiktaş'ın İstanbul Boğazı’ndaki şampiyonluk kutlamaları sırasında tekne kazasında yaralanan Samet Bakan’ın sağ bacağını kaybettiği öğrenildi.

Tekne kazasında iki bacağından yaralanan Samet Bakan bu sabah sağ bacağının durumunun kötüye gitmesi sonucunda ikinci kez ameliyata alındı.

Bakan’ın sağ bacağının dizden aşağısı kesildi. Ağabey Ahmet Bakan yaptığı açıklamada "Sağ bacağında sıkıntı vardı. Sağ bacağını maalesef diz altından aldılar. Yoğun bakımdan çıktı, doktorlar dahi iyi olduğunu belirtti. Pazar sabahı itibariyle hayati tehlikesi kalkmıştı" dedi.

Ağabey Bakan, olay sırasında kardeşinin bacaklarını tekneden sarkıtmadığını belirtirken "Bacaklarını dışarıya sarkıtmıyordu zaten videolarda da belli. Benim kardeşim o gün niyetliydi, orucundaydı. Tamamen kötü şans ve kader" diye konuştu..

Öte yandan Bakan’ın eşi Deniz Bakan ve yakınlarının hastanede bekleyişi sürüyor.

Tekne kazasında yaralanan taraftardan üzücü haber

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