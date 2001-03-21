Terim: Galibiyeti alışkanlık haline getireceğiz

Moldova karşısında genç bir kadroyla sahaya çıktıklarını hatırlatan Fatih Terim, sergilenen oyundan dolayı tüm oyuncularını tebrik etti.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı'nın Moldova ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazanmasına ilişkin "Galibiyet her zaman önemlidir. Hazırlık maçı da olsa, puan maçı da olsa ciddiyetten ayrılmamak lazım. Galibiyeti alışkanlık haline getiren bir milli takım olmaya devam edeceğiz." dedi.

Terim, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehir'de güzel atmosferde oynadıklarını kaydetti. Eskişehir'de tam bir futbol arenasının yaşandığını anlatan Terim, şöyle konuştu:

"Görmediğimiz, çok fazla şans vermediğimiz oyunculara forma verdik. Yaş ortalaması 23,9'du. Dünyanın en genç milli takımlarından birini sürdük sahaya. Bir saat çok da iyi oynadılar, goller attılar, çok da iyi hareketler yaptılar. Oyunu çok iyi oynadılar. İstedikleri zaman baskı, istedikleri zaman pas yaptılar. Bu zaman zarfında da hiç pozisyon vermediler. Sonuç itibarıyla hazırlık maçı. Görmemiz gereken şeyleri gördük. Galibiyet her zaman önemlidir. Hazırlık maçı da olsa, puan maçı da olsa ciddiyetten ayrılmamak lazım. Galibiyeti alışkanlık haline getiren bir milli takım olmaya devam edeceğiz. Yine 20 maç gibi bir seri inşallah olur. Sakatlık olmaması bizim için sevindirici. Sonuç olarak ilk defa milli olan 3-4 oyuncumuz vardı. Hakikaten zevk veren bir saat ya da 90 dakika vardı. Başarılı oynadılar, bütün oyuncularımı kutluyorum. İnşallah böyle devam edeceğiz."

Futbolcu Deniz Türüç ise ilk kez milli formayı giymekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kendisi için güzel bir maç olduğunu anlatan Deniz, "Kariyerimde bir adım daha attım ve bu seviyeye geldim. Buraya gelmek yetmiyor, geldikten sonra kalmak var. Burada Selçuk ağabey ya da Arda ağabey gibi önemli oyunculardan olmak istiyorum. İnşallah bundan sonra daha fazla milli forma giyerim." diye konuştu.

Kaleci Harun Tekin ise Eskişehir'de milli formayla ilk kez sahayı çıktığını bildirdi.

Tribünde güzel bir taraftar grubu olduğunu ifade eden Harun, "Uzun bir süreden beri milli takıma giriyordum, sıramı bekliyordum. O şans da bana geldi. Bu formayı giymek isteyen çok insan var. Ben de şanslı bir insanım. İnanılmaz gurur verici. Her maça aynı duygularla çıkıyorum. Milli formayı giymek ayrı bir şey, Türk bayrağı taşıdığımız için. Son dakikada gol yediğim için üzgünüm. Gol yemeden maçı kapatmak isterdik." değerlendirmesinde bulundu.