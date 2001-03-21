Terim Milli Takımı açıkladı

18.3.2017 - 15:39

Finlandiya ve Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Takımın aday kadrosu duyuruldu.

A Milli Takımın Finlandiya ve Moldova maçı aday kadroları açıklandı.

Fatih Terim'in belirlediği 26 kişilik kadroda Güray Vural, Serdar Gürler ve Deniz Türüç gibi yeni isimler yer alırken; Emre Çolak da uzun bir aranın ardından ay yıldızlı formaya geri döndü.

A Milli Takım 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 24 Mart'ta Finlandiya ile karşılaşacak. Ardından ise 27 Mart'ta Moldova ile özel bir maçta karşı karşıya gelecek.

İşte milli takım kadrosu:

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