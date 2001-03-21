TFF’den Beşiktaş’a kutlama mesajı

28.5.2017 - 23:20

Türkiye Futbol Federasyonu şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş’ı kutladı.

TFF’den yapılan yazılı açıklamada, "2016-2017 Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonunda şampiyon Beşiktaş oldu. Bu akşam oynanan Beşiktaş-Gaziantepspor 33. hafta müsabakasının ardından son haftaya en yakın rakibi Medipol Başakşehir’in 4 puan önünde giren Siyah-Beyazlılar şampiyonluğu garantiledi. Beşiktaş bu şampiyonlukla lig tarihindeki 15. şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Beşiktaş’ın Süper Lig Şampiyonluğu’nu tebrik eder, önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi’nde başarılar dileriz" denildi.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret