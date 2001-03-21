TFF’den ilginç karar; iki takımda mağlup

Bölgesel Amatör Lig 8. Grup’ta UTAŞ Uşakspor ve Ödemişspor arasında oynanan maçın çıkan olay nedeniyle yarıda kalmasının ardından TFF kararını verdi. Her iki takımda 3-0 mağlup sayıldı.

5 Mart 2017 günü Uşak’ta oynanan, BAL 8. Grup UTAŞ Uşakspor ve Ödemişspor müsabakası, 65. dakikada kırmızı kart gören Ödemişsporlu futbolcunun rakibine uçarak kafa atmasının ardından çıkan olaylar nedeni ile yarıda kalmıştı. Geçen hafta olaylara karışan futbolcu ve kişilerin savunmasının alınmasının ardından TFF kararını açıkladı. TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan kararda her iki takımda 3-0 mağlup sayıldı.

Türk futbol tarihinde nadir yaşanan bu ilginç karar sonrası UTAŞ Uşakspor Kulübü Başkanı Ali Rıza Çümen verilen kararla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çümen yaptığı açıklamada şunları söyledi; “UTAŞ Uşakspor kulübü olarak verilen bu adaletsiz karardan dolayı TFF’yi kınıyoruz. Biz Uşak olarak bu yola inanarak çıktık. Şampiyonluğun en büyük aday takımlarından biriyiz. Oynadığımız ligin bir önemi yok. Kaldı ki Süper Lig takımlarının bir çoğu boş tribünlere oynarken Amatör ligde olmamıza rağmen sahamızdaki her maçı en az 10 bin kişi önünde oynayarak bu sporu karnaval havasında icra ediyoruz.

5 Mart’ta evimizde oynadığımız Ödemişspor maçı da bunlardan birisiydi. 65. dakikaya kadar 1-0 önde olduğumuz bir karşılaşmada, kırmızı kart gören rakip oycunun, bırakın spor sahalarında sokaktaki bir kavgada dahi yapılmayacak şekilde oyuncumuza, bu işten ekmek yiyen kardeşine kafa atması olayları başlatmıştır.

Mağdur olan oyuncumuz kendisine insanlık dışı davranışta bulunan rakibine bir tepki göstermediği ve taktiri hakeme bıraktığı aleni şekilde görüntülere yansırken, rakip takımın hocası ve deplasmanda olan taraftarın sahaya girerek bayrak dikmeye çalışmaları sabır gösterilecek davranış ve tutumlar değildir. Buna rağmen 10 bin seyircinin önünde, Ödemişspor tarafı ısrarla olayları provoke etmiştir. Sahayı ve hakemlerin aklını karıştırma başarısı göstermiştir. Bu yaşanan olaylar esnasında bizimde tasvip etmediğimiz, 10 bin kişi içinden sadece bir iki münferit kişide bu ciddi tahrik ve kışkırtma karşısında heyecanına yenik düşerek maalesef olaylara müdahil olmuştur.

Bununla beraber tecrübesiz hakem triosu Ödemişspor teknik heyetinin galeyanına gelerek anons dahi yaptırmadan sahadan çıkarak maçı yarıda bırakmıştır. Öncülüğünü Ödemişspor tarafının oluşturduğu ve 2 dakika süren hengamenin ardından saha şartlarının yeniden futbol oynanabilir hale gelmesine rağmen hakemlerin sahaya çıkmamasının nedeninin bugün verilen kararın aynası olarak görüyoruz. Önde olduğumuz bir karşılaşma, rakip oyuncunun kafa atması ile başlayan olaylar, sahayı ve hakemleri kışkırtan rakip teknik yönetim, sonuç her iki takımda 3-0 mağlup.

Bu kararı veren TFF yönetiminin vicdanı rahatsa, bu kararı temsil gösterecek başka art niyetlilerin de önünü açtığını unutmamalılar. Çünkü; sen şampiyonluğa oynayacaksın, emek harcayacaksın birisi gelecek senin evinde oyuncunun kafasını gözünü kıracak sonrada önde olduğun maç olacak sana 3-0 mağlup. Bu karar sadece kulübümüze kesilmiş ucuz bir ceza olarak kalmıyor. Süper ligde bile bulunmayan, tribünlerimizi dolduran on binlerce Uşakspor gönüllüsüne de yapılan ağır bir hakarettir.

Biz şunu biliyoruz, sonucu ne olursa olsun Pazartesi gerekli itirazlarımızı yapacağız. Ama hakkımız olan 3 puan geri verilir, ama hakkımız olan 3 puan yenilir. Başta dediğim gibi, biz bu yola inanarak çıktık. Şu gün de anladık ki sadece rakipleri yenmemiz yetmiyor. Hakemleri de yeneceğiz, federasyonu da yeneceğiz. Her şeye rağmen UTAŞ Uşakspor döktüğü bu terin ve emeğin karşılında sezon sonunda onurlu bir şekilde şampiyon olacaktır.” İfadelerini kullandı.



Ertunç Öztürk

