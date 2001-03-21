Tiger Woods gözaltına alındı

30.5.2017 - 00:51

Alkol ya da uyuşturucu tesiri altında araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan ABD'li golfçü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Dünyaca ünlü ABD'li golfçü Tiger Woods'un "alkol ya da uyuşturucu tesiri altında araç kullanma" suçlamasıyla Florida'da gözaltına alındığı ve birkaç saat sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre Woods, yerel saatle 03.00 civarında gözaltına alındı.

Ünlü golfçü yerel saatle 10.50'de serbest bırakıldı. Palm Beach County Şerifinin Ofisi, Woods'un gözaltında çekilmiş fotoğrafını ve gözaltı bilgilerini internet sayfasında yayınladı.

Polis, Woods'un hangi maddeyi kullandığına ilişkin ise açıklama yapmadı.

Dünyaca ünlü 41 yaşındaki sporcu, bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyordu.

21 Nisan'da yaptığı açıklamada sırtındaki ağrı nedeniyle bir kez daha ameliyata alındığını belirten Woods, "Uzun süredir hem sırt hem de ayaklarımda yaşadığım ağrılardan kurtulmayı dört gözle bekliyorum. Normal hayata karışmayı, çocuklarımla oynamayı ve yeniden turnuvalara katılmayı istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kariyerinde 14 önemli turnuvada şampiyonluğu bulunan ve dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer alan Tiger Woods, son yıllarda üst üste sakatlıklar yaşadı. 2014'ün nisan ve 2015'in eylül ayında sırtından ameliyat edilen Woods, kronikleşen ağrısının devam etmesi üzerine dünya sıralamasında zirveden ilk 500'ün altlarına kadar düşmüştü.

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