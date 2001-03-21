TMOK'ta Erdener yeniden başkan

25.3.2017 - 23:12

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Prof. Dr. Uğur Erdener yeniden başkanlığa seçildi.

Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen seçimli genel kurula, Erdener tek aday olarak girdi. Başkanlığa tekrar seçilen Erdener, 4 yıl daha bu görevi yürütecek.

Erdener'in yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Mehmet Baykan (Doğal üye), Türker Arslan (Başkan vekili), Hasan Arat (Başkan yardımcısı), Nihat Usta (Başkan yardımcısı), Abdullah Özkan Mutlugil (Sayman üye), Neşe Gündoğan (Genel sekreter), Sezai Bağbaşı, Mustafa Keten, Birol Porsun, Abdullah Topaloğlu, Turgay Demirel, Sema Kasapoğlu, Perviz Aran, Elif Özdemir, Ayda Uluç, Kazım Ali Kiremitoğlu.

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