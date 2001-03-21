Tolga Zengin'e tribünlerden tepki

26.3.2017 - 00:51

Beşiktaş ile Astra Giurgiu arasında oynanan hazırlık maçında Tolga Zengin'e taraftar tepki gösterdi.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada siyah-beyazlı takım, Romanya ekibi Astra Giurgiu ile karşılaştı.
Rakibine 3-1'lık skorla mağlup olan Beşiktaş'ta Tolga Zengin maça damga vuran isimdi. Tecrübeli eldiven kalesinde gördüğü 2'nci ve 3'üncü golde yaptığı kritik hatalarla dikkat çekti. Tolga'ya tribünlerden de yoğun tepki geldi. Taraftarlar, "Fabri" tezahüratları yaptı. Karşılaşmanın 41 ve 65'nci dakikalarında bariz hatalar yapan Tolga Zengin, ardından 84'ncü dakikada da kritik bir hataya daha imza attı. Astra Giurgulu futbolcular bu pozisyonu değerlendiremezken, tribünlerden tecrübeli eldivene yine tepkiler geldi. Bu sırada Atınç, tribünlere tepki gösterip iki elini havaya kaldırdı.
Beşiktaş, tecrübeli kaleci ile sezon başında 3 yıllık yeni sözleşme yapmıştı.

Doğan Gündoğdu

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