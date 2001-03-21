Tolgay Aslan müjdesi

Arjantinli davayı kazandı, Beşiktaşlı yıldıza müjde doğdu!

Arjantinli Ezequeil Schelotto, daha önce İtalya A Milli Takım formasını giymesine rağmen FIFA'dan Arjantin için oynama iznini aldı. Bunun üzerine gözler Tolgay Arslan'a çevrildi.

Arjantin'de doğan, İtalyan kökenlere sahip Schelotto, kariyerinin 2010'dan 2015'e kadar İtalya'da çeşitli kulüplerde forma giydi. Cesena'da gösterdiği performansla İtalya U21'e seçilen yıldız oyuncu, Atalanta'daki zirve formuyla da İtalya Milli Takımı kadrosuna girdi. Cesare Prandelli tarafından 15 Ağustos 2012'deki İngiltere'ye karşı oynanan hazırlık maçının son 4 dakikasında oyuna alındı.

O maçtan sonra bir daha İtalya Milli Takımı'nda görev alamayan Schelotto, Sporting Lizbon'da bu sezon gösterdiği parlak performansla Edgar Bauza tarafından Arjantin Milli Takımı'na çağrıldı. Daha önce İtalya Milli Takımı'nda görev aldığı için FIFA'ya başvuran Schelotto, oynama iznini aldı. Schelotto, bu haberi Arjantin basınıyla paylaştı.

TOLGAY ARSLAN İÇİN MÜJDELİ HABER!

Schelotto'nun oynama hakkını kazanması, Türkiye'den Tolgay Ali Arslan'a da emsal hak oluşturacak. Tolgay Arslan, 2009'da U17 Türk Milli Takımı'nda forma giydikten sonra Almanya Futbol Federasyonu'ndan gelen teklifi değerlendirmiş ve 2012'de tercihini Almanya'dan yana kullanmıştı. 2012'de Türkiye'ye karşı oynanan maçta forma giyen Tolgay Arslan, ardından Türk Milli Takımı'nda dönmek istese de FIFA kurallarına takılmıştı.

Tolgay Arsaln daha önce verdiği demeçte, "Türkiye'den A Milli Takımı için teklif gelmedi, gelirse seve seve kabul ederim" ifadelerini kullanmıştı. (Sporx)