Tolunay Kaftas’tan istifa sinyali

18.3.2017 - 23:13

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kaftas, Adanaspor mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi.

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas Adanaspor mağlubiyetinin ardından konuşmasında, “Oyunun bütünü konusunda sıkıntılarımız var. Kazanabilirdik, pozisyonlar verdik. Takımım aslında alışkın değil bu kadar pozisyon vermeye. Akhisarlı yöneticileri çok sevdiğim insanlar. Ama artık bir değişikliğin takıma daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Takımı maalesef istediğimiz seviyeye getiremedik. Oyuncuların hepsine teşekkür ediyorum. Oyuncuların performansını yükseltemiyorsan şikayet etmenin bir anlamı yok. Çok emek sarf ettik, oyuncuların bir kabahati yok. İyi takım yaparsanız iyi sonuç alırsınız. Adanaspor haklı bir galibiyet aldı, tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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