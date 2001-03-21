AS Roma Başkanı James Pallotta, kulübün yaşayan efsanesi Francesco Totti'ye sportif direktörlük görevini üstlenmesi için 6 yıllık teklifte bulunduklarını açıkladı.

Totti'ye 6 yıllık sözleşme

Eurosport Türkiye

1 saat önce

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AS Roma Başkanı James Pallotta, kulübün yaşayan efsanesi Francesco Totti'ye sportif direktörlük görevini üstlenmesi için 6 yıllık teklifte bulunduklarını açıkladı.

Yetiştiği kulüp olan Roma'da 1993 yılında beri aralıksız 24 senedir A takım seviyesinde futbol oynayan Francesco Totti'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Denyimli futbolcunun kariyerine son verip vermeyeceği tartışılırken, kulüp başkanı Pallotta, geçtiğimiz günlerde Totti'ye sportif direktör olarak kulüpte kalması için teklif yaptıklarını açıkladı,

Sassoulu maçı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başkan, ''Totti'ye sportif direktör olarak 6 yıllık teklif sunduk.Bunun üzerinde henüz fazla konuşmadık. Şu anda Şampiyonlar Ligi için mücadele ediyoruz. Sadece bu hedefimize konstanre olmuş durumdayız.'' dedi.

Bu sezon Roma formasıyla 20 maça çıkan Totti, 3 gol ve 7 asistle takımına katkıda bulundu.