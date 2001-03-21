Totti'ye 6 yıllık sözleşme

21.3.2017 - 00:39

AS Roma Başkanı James Pallotta, kulübün yaşayan efsanesi Francesco Totti'ye sportif direktörlük görevini üstlenmesi için 6 yıllık teklifte bulunduklarını açıkladı.

Totti'ye 6 yıllık sözleşme

Eurosport Türkiye

1 saat önce

21

AS Roma Başkanı James Pallotta, kulübün yaşayan efsanesi Francesco Totti'ye sportif direktörlük görevini üstlenmesi için 6 yıllık teklifte bulunduklarını açıkladı.

Yetiştiği kulüp olan Roma'da 1993 yılında beri aralıksız 24 senedir A takım seviyesinde futbol oynayan Francesco Totti'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Denyimli futbolcunun kariyerine son verip vermeyeceği tartışılırken, kulüp başkanı Pallotta, geçtiğimiz günlerde Totti'ye sportif direktör olarak kulüpte kalması için teklif yaptıklarını açıkladı,

Sassoulu maçı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başkan, ''Totti'ye sportif direktör olarak 6 yıllık teklif sunduk.Bunun üzerinde henüz fazla konuşmadık. Şu anda Şampiyonlar Ligi için mücadele ediyoruz. Sadece bu hedefimize konstanre olmuş durumdayız.'' dedi.

Bu sezon Roma formasıyla 20 maça çıkan Totti, 3 gol ve 7 asistle takımına katkıda bulundu.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret