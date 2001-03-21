Trabzonspor'dan İsmail Köybaşı'na kanca

Trabzonspor'dan İsmail Köybaşı'na kanca
10.6.2017 - 16:18

İsmail Köybaşı'na Trabzonspor talip!

Fenerbahçe'nin sezon başında Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra kadrosuna kattığı ve hatta kupa maçlarına kaptan olarak çıkarttığı İsmail Köybaşı’na talip çıktı.Habertürk'ün haberine göre, Fenerbahçe taraftarıyla yıldızı çok fazla barışmayan ve yoğun eleştirilere maruz kalan İsmail Köybaşı için önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmaya çalışan Trabzonspor talip oldu.

Karadeniz ekibi, milli sol bek için Kanarya’ya 1.5 milyon Euro’luk teklif sunarken Sarı-Lacivertliler, Hasan Ali ile sözleşme yenilemeye yakın olduğu için bu teklife sıcak bakıyor. Trabzonspor’a bu transfer için onay vermeyi planlayan Kanarya, böylece sol bek için Clichy’yi almayı ve bu bölgede şişme olmamasını hedefliyor. İsmail Köybaşı Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezonda 27 resmi maçta forma giyerken 2 de gol atmıştı.

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