Trabzonspor: FIFA'ya gideceğiz

28.3.2017 - 00:53

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, futbolda 2010-2011 sezonuna ilişkin şike davası kapsamında haklarının verilmediği gerekçesiyle Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptıkları başvurunun reddedilmesine ilişkin gerekçeli kararı beklediklerini, buna göre daha önce belirledikleri yol haritasını uygulayacaklarını açıkladı..

Saral, yaptığı açıklamada, bordo-mavili kulübe henüz konuyla ilgili ulaşan bir yazının bulunmadığını, ancak Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinden konuyla ilgili kararı öğrendiklerini ifade etti.

Saral, şunları söyledi:

"Biz CAS müracaatımızda oluşabilecek her türlü olumlu ya da olumsuz karara göre yol haritamızı ve argümanlarımızı belirlemiştik. Gerekçeli kararın kulübümüze ulaşmasının ardından değerlendirme yapacağız. Daha sonra da önceden belirlediğimiz şekilde yol haritamıza devam edip, FIFA'ya başvuruda bulunacağız."

"2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor'dur" ifadesini kullanan Saral, "Hak arama mücadelemiz şampiyonluk kupamız müzemize gelene kadar devam edecektir. Bu yoldan taviz ve dönüş yoktur." şeklinde konuştu.

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