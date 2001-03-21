Trabzonspor Galatasaray'ın şampiyonluk rüyasını bitirdi

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor, Galatasaray’ı konuk etti. Mücadele bordo-mavili takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 41'e yükseltti. Galatasaray ise 46 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Medical Park Arena'daki maçın hakemi Halis Özkahya... Trabzonspor, 23. dakikada N'Doye ile bulduğu golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Bordo mavililer 48.dakikada Yusuf Yazıcı'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. 65. dakikada Trabzonspor'da Uğur Demirok 2. sarı karttan kırmızı kart gördü.