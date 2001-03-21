Trabzonspor Galatasaray'ın şampiyonluk rüyasını bitirdi

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor, Galatasaray’ı konuk etti. Mücadele bordo-mavili takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 41'e yükseltti. Galatasaray ise 46 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Medical Park Arena'daki maçın hakemi Halis Özkahya... Trabzonspor, 23. dakikada N'Doye ile bulduğu golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Bordo mavililer 48.dakikada Yusuf Yazıcı'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. 65. dakikada Trabzonspor'da Uğur Demirok 2. sarı karttan kırmızı kart gördü.
12. dakikada sağ kanattan Sneijder’in kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Cavanda'nın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
20. dakikada Tolga Ciğerci'nin pası ile ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Wesley Sneijder'in gelişine sert şutunda top üstten dışarı gitti.
23. dakikada sağ kanattan Yusuf Yazıcı’nın kullandığı köşe atışında arka direkte Castillo’nun şutunda defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu altıpas içinde N’Doye filelere yolladı. 1-0
26. dakikada sağ kanattan Linnes’in ortasında ön direkte Selçuk’un kafa vuruşunda top kaleci Onur’da kaldı.
45+2. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Dame N'Doye'nin yerden pasında Yusuf Yazıcı'nın şutu yan direkten oyun alanına geri döndü.
49. dakikada Olcay Şahan’ın yerden pasında ctopla buluşan Yusuf Yazıcı’nın ceza yayı üzerinden şutunda top yan direğe de çarparak filelerle buluştu. 2-0
58. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yasin’in zayıf şutunda kaleci Onur, meşin yuvarlağı rahatlıkla kontrol etti.
65. dakikada Uğur Demirok, Podolski’ye yaptığı faul sonrası hakem tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.
67. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Selçuk’un kullandığı serbest vuruşta top auta çıktı.
70. dakikada savunmadan seken topla ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Josue’nin yerden şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.
85. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Yasin’in pasında bomboş durumda Sinan’ın şutunda top az farkla auta çıktı.
Stat: Medical Park Arena
Hakemler: Halis Özkahya xx, Kemal Yılmaz xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx
Trabzonspor: Onur xx, Mas xx, Medjani xx, Uğur xx, Pereira xx, Onazi xx (Mustafa Akbaş dk. 70 xx), Okay xx, Yusuf Yazıcı xxx (Bero dk. 85 ?), Olcay xxx, Castillo xx (Yusuf Erdoğan dk. 64 xx), N'Doye xxx
Yedekler: Esteban, Zeki Yavru, Aytaç Kara, Rodallega
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Galatasaray: Muslera xx, Semih x, Cavanda xx, Carole x, Linnes x (Rodrigues dk. 49 x), Selçuk x, Tolga x (Sinan Gümüş dk. 79 x), Sneijder x (Josue dk. 62 x), Yasin x, Bruma x, Podolski x
Yedekler: Cenk Gönen, Sabri Sarıoğlu, Ahmet Çalık, Nigel De Jong
Teknik Direktör: Igor Tudor
Sarı kartlar: Yusuf Yazıcı, Pereira (Trabzonspor), Podolski (Galatasaray)