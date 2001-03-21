Trabzonspor-Samsunspor hazırlık maçı iptal edildi

25.3.2017 - 02:01

Trabzonspor, lige verilen milli arada Samsunspor ile yapacağı hazırlık maçı iptal edildi.

Trabzonspor, lige verilen milli arada TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'da 26 Mart Pazar günü saat 16:00'da oynayacagi hazırlık maçının iptal edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak kulübe ait sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, “Değerli taraftarlarımız. Haftasonu Medical Park Arena'da Samsunspor ile yapacağımız hazırlık maçı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret