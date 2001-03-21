Trabzonspor-Samsunspor hazırlık maçı iptal edildi

Trabzonspor, lige verilen milli arada Samsunspor ile yapacağı hazırlık maçı iptal edildi.

Trabzonspor, lige verilen milli arada TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'da 26 Mart Pazar günü saat 16:00'da oynayacagi hazırlık maçının iptal edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak kulübe ait sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, “Değerli taraftarlarımız. Haftasonu Medical Park Arena'da Samsunspor ile yapacağımız hazırlık maçı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.