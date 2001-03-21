Trabzonspor taraftarı rekor kırdı

19.3.2017 - 11:25

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayı 33 bin 809 taraftar izledi.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmaya taraftarlar büyük bir ilgi gösterdi. Sahasında Galatasaray'a karşı üstün bir oyun sergileyerek rakibini 2-0 mağlup eden bordo-mavililerde taraftarlar, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan yeni stadyumda oynanan ilk derbiye rekor katılım gösterdi. Karadeniz ekibi, şimdiye kadar evinde oynadığı maçlardaki en yüksek seyirci rakamına ulaştı.

1967'de kurulan Trabzonspor Kulübü, maçların 20 bin kapasiteli Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynuyordu. 2010'da yapılan düzenleme ile stadın kapasitesi 24 bine çıkarılmıştı.19 Şubat 2015'de Napoli ile oynanan maçı 23 bin kişi izlemiş ve seyirci rekoru kırılmıştı. Bordo-mavililer, 41 bin 461 kapasiteli yeni stadyumda oynanan Galatasaray maçını ise 33 bin 809 taraftar önünde oynadı.

Gökmen Şahin

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