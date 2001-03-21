Trabzonspor, TOFAŞ deplasmanından galibiyetle dönüyor

25.3.2017 - 23:17

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Trabzonspor Medical Park, deplasmanda TOFAŞ'ı 89-79 yendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan TOFAŞ'ta 2. dakikada Barış Ermiş sakatlanarak oyun dışında kaldı. Rakibine oranla hücumda ve savunmada daha etkili olan Bursa temsilcisi, ilk periyodu 19-18 önde geçti.

İkinci periyotta Copeland ile üst üste sayılar bulan TOFAŞ, 14. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 28-20. Bu dakikadan sonra toparlanan ve oyunda ağırlığını hissettirmeye başlayan konuk ekip, 17. dakikada oyunda dengeyi sağladı: 28-28. Trabzonspor Medical Park, Gutierrez'in pota altındaki etkili oyunuyla 18. dakikada skoru 34-30 yaptı. Üstünlüğünü devam ettiren Trabzon temsilcisi, ilk yarı sonunda soyunma odasına 40-34 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına Crocker ile bulduğu üst üste iki 3 sayılık basketle başlayan TOFAŞ, 22. dakikada skoru eşitledi: 40-40. Bu dakikadan sonra yeniden toparlanarak Wright ile Hardy ile sayılar üreten Trabzonspor Medical Park, 27. dakikada skoru 10 sayı farkla 59-49'a taşıdı. Konuk ekip, 3. periyodu da 64-54 önde bitirdi.

Son çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Trabzonspor Medical Park, karşılaşmadan 89-79 galip ayrıldı.

Konuk takımda Kadji kaydettiği 28 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi olurken, TOFAŞ'ta ise Crocker 18 sayıyla maçı tamamladı.

TOFAŞ: 79 - Trabzonspor Medical Park: 89 
Salon: TOFAŞ 
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Kerem Bakı 
TOFAŞ: Barış Ermiş, Mejia 11, Crocker 18, Kaya Peker 4, Ivanov 6, Yiğit Arslan 8, Palacios, Caner Topaloğlu 1, Kadir Bayram 9, Copeland 14, Muhsin Yaşar 8 
Trabzonspor Medical Park: Hardy 10, Gutierrez 11, Dusan Cantekin, Wright 17, Moody 12, Kadji 28, Lee 2, Erol Can 9, Ozan Anton Odabaşı 
1. Periyot: 19-18 
Devre: 34-40 
3. Periyot: 54-64 
5 faulle çıkanlar: 37.49 Gutierrez (Trabzonspor Medical Park)

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