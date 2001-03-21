Trabzonspor'un genç yıldızı Sevilla'nın radarında

27.3.2017 - 00:05

Trabzonspor'un performansındaki yükseliş Avrupa kulüplerinin de gözünü Bordo Mavili oyunculara çevirmesine yol açtı. Genç yıldız adayı Yusuf Yazıcı'yla PSV Eindhoven ve Manchester United'in ilgilendiğinin öne sürülmesinin ardından bir iddia da Okay Yokuşlu için geldi.

Kulüple sözleşmesi 2009-2020 sezonuna kadar uzatılan Okay'ın Sevilla tarafından izlendiği kaydedildi. Bu oyuncuyu İspanyol kulübüne daha önce iki takımda da forma giyen Stephan M'bia'nın önerdiği vurgulandı.

Sevilla yetkililerinin sezon sonuna kadar scoutlarına Okay'ı izlettirmeleri, performansını beğenmeleri halinde Bordo Mavililer'in kapısını çalmaları bekleniyor.

(Trabzonajans)

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret