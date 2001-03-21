Trabzonspor'un genç yıldızı Sevilla'nın radarında

Trabzonspor'un performansındaki yükseliş Avrupa kulüplerinin de gözünü Bordo Mavili oyunculara çevirmesine yol açtı. Genç yıldız adayı Yusuf Yazıcı'yla PSV Eindhoven ve Manchester United'in ilgilendiğinin öne sürülmesinin ardından bir iddia da Okay Yokuşlu için geldi.

Kulüple sözleşmesi 2009-2020 sezonuna kadar uzatılan Okay'ın Sevilla tarafından izlendiği kaydedildi. Bu oyuncuyu İspanyol kulübüne daha önce iki takımda da forma giyen Stephan M'bia'nın önerdiği vurgulandı.



Sevilla yetkililerinin sezon sonuna kadar scoutlarına Okay'ı izlettirmeleri, performansını beğenmeleri halinde Bordo Mavililer'in kapısını çalmaları bekleniyor.

(Trabzonajans)