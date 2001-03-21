Trabzonspor yeni sezon formaları görücüye çıkıyor

3.6.2017 - 17:00

Trabzonspor’un 2017-18 sezonu formaları hazır. İlk defa ligin bitimiyle beraber, yeni sezon formaları da TS Club mağazalarımızda yerini alacak. Trabzonspor, Bursaspor ile oynayacağı maçta ise yeni sezon forması giyecek.

Trabzonspor’un 2017-18 sezonunda giyeceği beyaz forma haziran ayının ortasında satışa sunulacak. Parçalı haziran sonu, çubuklu formaların satışına ise temmuz ayının ikinci haftası başlanacak.

2017-18 sezonu itibarıyla göğsünde QNB Finansbank reklamı yer alan beyaz forma, göğüs altındaki çarpıcı üçgen motifleri ile dikkat çekiyor. Bordo, mavi ve beyaz renkteki üçgenlerin hareketlendirdiği beyaz formada klasik tarza getirilen dinamizm ve üç rengin kurgusunda sentez duygusu ön plana çıkıyor.

Öte yandan Trabzonspor Kaptanı Onur Kıvrak, sahaya çıkacakları yeni sezon forması için şunları söyledi: “Sezonun son maçında ‘yeni sezon forması’ giyecek olmamız takım olarak bizlerde çok farklı duygular uyandırıyor. Bu aslında önümüzdeki sezon için ne kadar büyük bir umut ve heyecan taşıdığımızın bir göstergesi gibi. Biz ilk olarak bu beyaz formaya ter akıtacağız. Ne güzel; bembeyaz ve tertemiz bir başlangıç yapmak için."

Trabzonspor ilk defa Bursaspor karşısında giyeceği beyaz formaları, taraftarlar pazartesi gününden itibaren TS Club mağazalarında bulabilecek.

Gökmen Şahin

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