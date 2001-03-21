Tribünler yine boş

Fenerbahçe taraftarı, Kadıköy'de bu sezon oynanan son maçta takımlarını yine yalnız bıraktı.
Geçtiğimiz yıllarda Trabzonspor maçlarına büyük ilgi gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, neredeyse tribünlerin tamamına yakınını boş bıraktı. Altı bine yakın Fenerbahçeli taraftar maçı tribünden takip etti.
İki kulüp arasındaki anlaşma gereği Trabzonspor taraftarı Kadıköy'de tribünde yer almadı.
Öte yandan Galatasaray Kulübünün vefat eden eski başkanlarından Ali Tanrıyar için maçtan önce saygı duruşunda bulunuldu.