TSYD'den Arda Turan'a kınama

6.6.2017 - 19:44

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), spor yazarı Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan'a kınama mesajı yayımladı.

TSYD'nin internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"A Milli Futbol Takımımızı taşıyan uçakta takım kaptanı Arda Turan’ın, spor yazarı ve derneğimiz üyesi Bilal Meşe’ye fiziki ve sözlü saldırısı, her ne sebeple olursa olsun asla kabul edilemez. Bu saldırının milli
takımımızın kaptanı tarafından gerçekleştirilmiş olması olayın vahametini katlayarak artırmaktadır. Ülkemizde spor gazeteciliğinin uzun yıllardır onurlu temsilcilerinden biri olarak çalışan Bilal Meşe’ye
yapılan bu saldırıyı, tüm üyelerimize ve Türk basınına yapılmış kabul ediyor ve şiddetle kınıyoruz.
TSYD olarak her platformda spor gazetecilerinin haklarını korumaya ve onları sonuna kadar savunmaya devam edeceğimizi bildirir, değerli gazeteci Bilal Meşe’ye geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
 

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