Tudor: 2 haftada sihirli bir değnekle her şeyi değiştiremem

Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, "Hoca geldi 2 haftada sihirli bir değnekle her şeyi değiştirecek diye düşünüyorsanız demek ki futbolu bilmiyorsunuz demektir" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor, Galatasaray’ı konuk etti. Mücadele bordo-mavili takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşma sonrasında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, ”Trabzonspor’u tebrik ediyorum. Girdikleri fırsatları değerlendirdiler biz ise değerlendiremedik. Zor bir hafta geçirdik. Sakat oyuncularımız vardı. İlk 11 kurmakta zorlandık. Çözmemiz gereken farklı tip problemlerimiz var. Futbolda basit oynamak, birebirleri kazanmak önemli. Eğer pas yapamazsan oyunu domine edemezsen sıkıntılar yaşarsın” diye konuştu.

“Bazı sıkıntılarımız var ve yapmamız gereken tek şey; kesinlikle bunları iyi düşünüp bunları çözmek” diyen Tudor, “Hoca olarak bu problemleri çözmem gerekiyor. Bu sene ve geçen seneden gelen sorunları tekrarlamaya gerek yok. Takip eden herkes bu sorunları biliyor. Hoca geldi 2 haftada sihirli bir değnekle her şeyi değiştirecek diye düşünüyorsanız demek ki futbolu bilmiyorsunuz demektir” şeklinde konuştu.

Tudor, ligde kalan maçları kazanarak ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini sözlerine ekledi.